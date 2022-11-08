Украина просит у США системы ПВО для борьбы с иранскими дронами – ABC News

ABC News сообщает, что имеет в своем распоряжении письмо спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука к высокопоставленным членам Конгресса США с просьбой поддержать призывы Украины по поставкам систем противовоздушной обороны C-RAM для борьбы с иранскими беспилотниками.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В письме Стефанчук пишет, что C-RAM помогут защитить "важные объекты, особенно электростанции".

Издание сообщает, что C-RAM имеют встроенный радар для отслеживания входящих угроз и гигантскую скорострельную пушку для их уничтожения, причем НАТО заявляет, что "наиболее эффективные" системы способны производить 4500 выстрелов в минуту.

Высокопоставленный украинский политик сообщил ABC News, что украинское правительство также обратилось к администрации президента США Джо Байдена с официальным запросом на системы C-RAM.

СПРАВКА. C-RAM (англ. Counter Rocket, Artillery, and Mortar) — разновидность тактической противовоздушной обороны (ПВО), которая заключается в защите от ракетных, артиллерийских и минометных обстрелов путем уничтожения соответствующих баллистических целей во время их полета. Для поражения атакующих боеприпасов в воздухе наиболее широко применяются высокоточные зенитные пушки и снаряды программируемого подрыва.

С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.

Долгое время Иран отрицал, что передавал России дроны, только 6 ноября глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.

В США заявили, что Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину.

Читайте также: Надписи с ошибками и иностранная "начинка": в ГУР разобрали сбитый иранский дрон Mohajer-6

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.