Украина просит у США системы ПВО для борьбы с иранскими дронами – ABC News
ABC News сообщает, что имеет в своем распоряжении письмо спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука к высокопоставленным членам Конгресса США с просьбой поддержать призывы Украины по поставкам систем противовоздушной обороны C-RAM для борьбы с иранскими беспилотниками.
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В письме Стефанчук пишет, что C-RAM помогут защитить "важные объекты, особенно электростанции".
Издание сообщает, что C-RAM имеют встроенный радар для отслеживания входящих угроз и гигантскую скорострельную пушку для их уничтожения, причем НАТО заявляет, что "наиболее эффективные" системы способны производить 4500 выстрелов в минуту.
Высокопоставленный украинский политик сообщил ABC News, что украинское правительство также обратилось к администрации президента США Джо Байдена с официальным запросом на системы C-RAM.
- С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.
- Долгое время Иран отрицал, что передавал России дроны, только 6 ноября глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.
- В США заявили, что Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину.
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