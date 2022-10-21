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Надписи с ошибками и иностранная "начинка": в ГУР разобрали сбитый иранский дрон Mohajer-6

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 11:52
Надписи с ошибками и иностранная
Mohajer-6 (Фото - Twitter Минобороны)

Украинская разведка разобрала и изучила сбитый в сентябре российский дрон иранского производства Mohajer-6. В ГУР отметили, что производитель тщательно пытался скрыть страну изготовления беспилотника, говорится в сюжете ТСН.

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Сбитый украинскими силами противовоздушной обороны Mohajer-6 в сентябре "искупался" в украинском море, и об этом напоминает дыра в моторе боевого дрона-разведчика.

Разведчики утверждают, что разобрали сбитый дрон "до последнего винтика". Он был изготовлен в феврале 2022-го, и не исключено, что это был один из первых его вылетов.

"Что сразу бросилось в глаза – то, как иранский производитель скрывал все следы, кто изготовил этот летательный аппарат", – говорят в ГУР.

С дрона были удалены надписи на английском языке с грамматическими ошибками, и в ГУР обнаружили только на одном устройстве надпись FORCE, сделанную вручную, которую, как предполагают в ГУР, иранцы просто не заметили.

При этом "начинка" беспилотника – преимущественно иностранная. В дроне австрийский мотор, японские, китайские и американские камеры. Это в основном бытовые элементы, они не считаются военными, но в ГУР рассчитывают, что информация об их происхождении даст возможность усложнить доступ Ирана к запчастям.

"Подопытный" Mohajer-6 может в дальнейшем служить Вооруженным Силам Украины – необходимо только создать базу для управления.

Таких Mohajer-6 украинские ПВО пока приземлили меньше пяти, но РФ нечасто использует их – по приблизительным подсчетам, у России их всего около 20.

  • Вчера Евросоюз согласовал санкции против трех физических лиц и одной организации, поставляющих в Россию иранские беспилотники. Детальнее о тех, кто попал под санкции – здесь.
  • По данным Генштаба ВСУ, с 10 октября войска РФ применили против Украины 176 иранских дронов-камикадзе. Это в два с половиной раза больше, чем в первую декаду месяца.

Читайте также: Белый дом подтвердил переброску иранских инструкторов в Крым для помощи РФ с дронами

Оксана Житнюк
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