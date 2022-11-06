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Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину – США

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 19:48
Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину – США - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скиншот с видео)

Утверждения, что Иран передал России дроны еще до начала вторжения в Украину, является ложью. Об этом написал в Twitter спецпредставитель США по Ирану Роберт Мелли.

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"Неправда, что Иран перед войной передал (России. – Ред.) только ограниченное количество беспилотников", - написал Мелли.

Он указал, что летом 2022 года число транпортировок из Ирана в Россию исчислялось "десятками", а на временно оккупированной Россией территории Украины присутствуют иранские военнослужащие, "которые помогают России использовать их против мирных жителей Украины".

"При имеющихся доказательствах, им (Ирану. – Ред.) нужна новая политика, а не новая выдумка", – написал Мелли.

Фото – скриншот из Twitter

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Сергій Бережний
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Иран БПЛА ударные дроны Роберт Мелли
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