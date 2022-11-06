Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину – США

Утверждения, что Иран передал России дроны еще до начала вторжения в Украину, является ложью. Об этом написал в Twitter спецпредставитель США по Ирану Роберт Мелли.

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"Неправда, что Иран перед войной передал (России. – Ред.) только ограниченное количество беспилотников", - написал Мелли.

Он указал, что летом 2022 года число транпортировок из Ирана в Россию исчислялось "десятками", а на временно оккупированной Россией территории Украины присутствуют иранские военнослужащие, "которые помогают России использовать их против мирных жителей Украины".

"При имеющихся доказательствах, им (Ирану. – Ред.) нужна новая политика, а не новая выдумка", – написал Мелли.

17 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины в виде поставок России сотен дронов. Президенту Зеленскому было предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.

18 октября в Пентагоне заявили, что Иран поставил России сотни дронов для войны против Украины.

До 5 ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но сегодня глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.

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Сергій Бережний

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