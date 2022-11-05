Зеленский: В Иране продолжают врать об очевидном, а об инструкторах вообще молчат

Президент Владимир Зеленский заявил, что иранская сторона врет, когда говорит, что поставляла России дроны-камикадзе якобы только до полномасштабного вторжения и "в небольших количествах", а об иранских инструкторах в Тегеране вообще молчат. Об этом он сказал в видеообращении 5 ноября.

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"Сегодня появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что только за один вчерашний день было уничтожено 11 "шахедов". Также, отметил он, украинская сторона точно знает, что иранские инструкторы учили россиян пользоваться дронами, но в Тегеране об этом вообще молчат.

"И если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир приложит еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщничество. Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", – заявил Зеленский.

17 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины в виде поставок России сотен дронов. Президенту Зеленскому было предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.

2 ноября Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет "безжалостной", если Иран не откажется от поставок оружия России.

До 5 ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но сегодня глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах".

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Оксана Житнюк

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