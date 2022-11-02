Кулеба обещает "абсолютно безжалостный" ответ Ирану, если Россия получит ракеты и дроны
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверяет, что Украина будет "безжалостна", если Иран не откажется от поставок оружия России, которое страна-агрессор использует в войне против Украины. Об этом он сказал на совместном брифинге с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, который сегодня находится с визитом в Киеве.
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Кулебе напомнили о сообщениях в СМИ, что Иран собирается передать РФ ракеты класса "земля-земля" и еще больше беспилотников, и спросили, как на это будет реагировать Украина.
"Угроза является реальной. Мы проинформировали Иран по дипломатическим каналам о последствиях, которые для него настанут, если это решение будет утверждено и реализовано. Мы были максимально предметны. Теперь шаг за иранской стороной", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что когда речь идет о соучастии любой страны в российской агрессии и убийстве украинцев, "мы будем абсолютно безжалостны в своих действиях в ответ".
Глава МИД считает, что для Ирана "намного более мудрым" решением было бы полностью свернуть поставки РФ любого оружия, которое используется против Украины.
- 23 сентября Украина заявила, что лишает аккредитации посла Ирана в ответ на поставки оружия армии РФ. Также сокращено количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.
- 17 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины за поставку России сотен дронов. Президенту Зеленскому предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.
- 28 октября Кулебе позвонил глава МИД Ирана: украинский министр потребовал, чтобы Иран немедленно прекратил поставлять в Россию оружие.
- 1 ноября CNN сообщило, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников.
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