Иран собирается отправить России около 1000 баллистических ракет и ударных БПЛА — CNN

Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на представителей западной страны, которая "внимательно следит за иранской программой вооружений".

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Поставка находится под "пристальным наблюдением" Запада, так как это будет первый случай, когда Иран отправит России передовые высокоточные ракеты.

Официальные лица заявили, что последняя партия оружия из Ирана в РФ включала около 450 беспилотников, которые оккупанты уже применили против Украины.

Точные сроки прибытия иранского оружия в Россию неизвестны, однако на Западе считают, что оно будет доставлено "до конца года".

Ранее в Пентагоне сообщили, что пока не подтверждают заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

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Дмитро Гриниченко

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