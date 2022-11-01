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Иран собирается отправить России около 1000 баллистических ракет и ударных БПЛА — CNN

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01.11.2022, 13:37
Иран собирается отправить России около 1000 баллистических ракет и ударных БПЛА — CNN - Фото
"Верховный лидер" Ирана аятолла Али Хаменеи (Фото: EPA)

Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на представителей западной страны, которая "внимательно следит за иранской программой вооружений".

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Поставка находится под "пристальным наблюдением" Запада, так как это будет первый случай, когда Иран отправит России передовые высокоточные ракеты. 

Официальные лица заявили, что последняя партия оружия из Ирана в РФ включала около 450 беспилотников, которые оккупанты уже применили против Украины. 

Точные сроки прибытия иранского оружия в Россию неизвестны, однако на Западе считают, что оно будет доставлено "до конца года". 

Ранее в Пентагоне сообщили, что пока не подтверждают заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Иран начнет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время — разведка 

Дмитро Гриниченко
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Россия война Иран беспилотники баллистические ракеты
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