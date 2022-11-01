Иран собирается отправить России около 1000 баллистических ракет и ударных БПЛА — CNN
Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на представителей западной страны, которая "внимательно следит за иранской программой вооружений".
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Поставка находится под "пристальным наблюдением" Запада, так как это будет первый случай, когда Иран отправит России передовые высокоточные ракеты.
Официальные лица заявили, что последняя партия оружия из Ирана в РФ включала около 450 беспилотников, которые оккупанты уже применили против Украины.
Точные сроки прибытия иранского оружия в Россию неизвестны, однако на Западе считают, что оно будет доставлено "до конца года".
Ранее в Пентагоне сообщили, что пока не подтверждают заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.
- Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
- Утром 17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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