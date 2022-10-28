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Кулебе позвонил глава МИД Ирана: украинский министр потребовал перестать вооружать Россию

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 18:56
Кулебе позвонил глава МИД Ирана: украинский министр потребовал перестать вооружать Россию - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал от своего иранского коллеги прекратить поставлять России вооружение, которое страна-агрессор использует в войне против Украины. О разговоре с главой МИД Ирана Кулеба сообщил в Twitter.

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Глава МИД написал, что сегодня ему позвонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян.

"Я потребовал, чтобы Иран немедленно прекратил поставлять в Россию оружие, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критически важной инфраструктуры в Украине", – заявил Кулеба.

Иранская сторона пока не комментировала разговор.

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Оксана Житнюк
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