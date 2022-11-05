Последствия соучастия Ирана в агрессии РФ будут больше, чем выгода от ее поддержки – МИД
Министерство иностранных дел прокомментировало заявление иранского министра Хоссейна Амир-Абдоллахияна, впервые признавшего поставки дронов России.
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"В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от поддержки России", – заявил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.
Он отметил, что Иран раньше всячески отрицал поставку вооружений России, которое она использует в войне.
Николенко также назвал инсинуацией слова министра о том, что Украина якобы отказалась от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров.
"Украина научена доверять только фактам. Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры", – сказал Николенко.
- 17 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины в виде поставок России сотен дронов. Президенту Зеленскому было предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.
- 2 ноября Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет "безжалостной", если Иран не откажется от поставок оружия России.
- До 5 ноября Иран отрицал, что передавал России дроны.
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