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Последствия соучастия Ирана в агрессии РФ будут больше, чем выгода от ее поддержки – МИД

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05.11.2022, 14:58
Последствия соучастия Ирана в агрессии РФ будут больше, чем выгода от ее поддержки – МИД - Фото
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Министерство иностранных дел прокомментировало заявление иранского министра Хоссейна Амир-Абдоллахияна, впервые признавшего поставки дронов России.

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"В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от поддержки России", – заявил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Он отметил, что Иран раньше всячески отрицал поставку вооружений России, которое она использует в войне.

Николенко также назвал инсинуацией слова министра о том, что Украина якобы отказалась от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров.

"Украина научена доверять только фактам. Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры", – сказал Николенко.

Андрій Водяний
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МИД Иран БПЛА олег николенко Shahed
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