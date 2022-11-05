Иран признал поставки дронов России, но в небольших количествах и до войны

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах, пишет IRNA.

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"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", – заявил министр.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

"Если выяснится, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не останемся равнодушными к этому вопросу. Наша позиция по поводу войны в Украине – прекращение войны, возвращение сторон к переговорам и возвращение беженцев в свои дома", – сказал он.

Иранский министр настаивает, что сообщения о поставках России баллистических ракет не отвечают действительности.

Он также рассказал, что иранская делегация предлагала Украине провести переговоры в одной из европейских стран, но получила отказ.

"США и некоторые европейские страны, в частности Германия, сказали Украине, что в то время, когда мы хотим ввести санкции против Ирана из-за поставок беспилотников России, вы хотите пить кофе с иранцами в европейской стране", – заявил Амир-Абдоллахиян.

После этого стороны ограничились телефонным разговором, который состоялся 28 октября.

Андрій Водяний

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