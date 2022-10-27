Президент Израиля: Есть ограничения на поставку отдельных систем ПВО Украине

У Израиля есть ограничения на поставку Украине отдельных израильских систем противовоздушной обороны. Об этом заявил CNN президент Израиля Ицхак Герцог.

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"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь", – сказал он.

Герцог добавил, что Израиль готов поставлять нелетальную продукцию. Он также не согласился с критикой позиции Израиля по поставкам оружия – Герцог отметил, что США и Европа также не дают Украине некоторое вооружение.

Он добавил, что Израиль анализирует ситуацию с использованием РФ против Украины иранских дронов.

Герцог показал в США доказательства об использовании иранских дронов. По данным СМИ, Израиль также дает разведданные об этих беспилотниках Украине.

Разведки Украины и Израиля начали работать, есть позитивный тренд в отношениях двух стран, заявил президент Зеленский.

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Марко Сировой

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