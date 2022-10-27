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Президент Израиля: Есть ограничения на поставку отдельных систем ПВО Украине

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 06:37
Президент Израиля: Есть ограничения на поставку отдельных систем ПВО Украине - Фото
Ицхак Герцог (фото - Isaac Herzog, Facebook)

У Израиля есть ограничения на поставку Украине отдельных израильских систем противовоздушной обороны. Об этом заявил CNN президент Израиля Ицхак Герцог.

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"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь", – сказал он.

Герцог добавил, что Израиль готов поставлять нелетальную продукцию. Он также не согласился с критикой позиции Израиля по поставкам оружия – Герцог отметил, что США и Европа также не дают Украине некоторое вооружение.

Он добавил, что Израиль анализирует ситуацию с использованием РФ против Украины иранских дронов.

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Марко Сировой
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Израиль ВСУ война пво Ицхак Герцог
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