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Президент Израиля показал в США доказательства поставок иранских дронов России – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 14:04
Президент Израиля показал в США доказательства поставок иранских дронов России – фото - Фото
Ицхак Герцог (скриншот видео Atlantic Council)

Президент Израиля Ицхак Герцог показал на мероприятии Atlatic Council доказательства, что Иран поставляет России дроны для войны против Украины.

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Он отметил, что Иран ранее радикализировал Ближний Восток, вооружал исламистские группировки, а теперь от иранского оружия погибают, получают ранения и страдают гражданские в Украине.

Он показал слайд, на котором запечатлены иранские дроны Shahed-136 и сбитые в Украине беспилотники с маркировкой "Герань-2".

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Президент Израиля показал в США доказательства поставок иранских дронов России – фото

"Сверху вы видите иранский дрон Shahed-136, который был презентован в декабре 2021 году на аукционе в Иране. Посмотрите на хвост и крылья. И посмотрите (внизу слайда. – Ред.), что нашли в Украине. Это один и тот же продукт. Он замаскирован кирилличными буквами, но даже шрифт номера одинаковый", – сказал президент Израиля.    

На втором слайде запечатлены двигатели иранского дрона и беспилотника, сбитого в Украине. Это одинаковые двигатели, произведенные одной компанией, говорит Герцог.

Президент Израиля показал в США доказательства поставок иранских дронов России – фото

Президент Израиля также встретился с госсеком США Энтони Блинкеном. Герцог сообщил, что Израиль и Соединенные Штаты обменялись разведданными о поставках иранских дронов РФ, передает Голос Америки. Он призывает к жесткому ответу на действия Тегерана.

"Иран участвует в войне против Украины, делает действия против украинского народа. Мир должен показать правду и задать Ирану простой вопрос. Может ли международное сообщество вести переговоры с Ираном и принимать его ложь, когда он стремится создать ядерную бомбу и делает другие ужасные вещи?" – сказал президент Израиля.

  • Иран поставляет РФ дроны Shahed-136 и Mohajer-6 для массового террора в Украине, а иранские инструкторы обучают россиян и контролируют запуски.
  • Тегеран это отрицает, но украинская разведка говорит, что Иран в ближайшее время начнет поставлять РФ баллистические ракеты класса "земля-земля" и новые дроны Arash-2.
  • МИД Украины хочет разорвать дипломатические отношения с Ираном и требует прекратить вооружать режим диктатора Путина. Президент Зеленский предупредил Израиль: Путин поможет Ирану создать ядерное оружие в обмен на дроны.

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Марко Сировой
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война Иран беспилотники Энтони Блинкен Ицхак Герцог Shahed-136 дроны-камикадзе Герань-2
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