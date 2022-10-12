Россия завезла иранских инструкторов на оккупированные территории – Центр нацсопротивления

Россия завезла на оккупированные территории иранских инструкторов для запусков дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

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По данным украинского подполья, иранцы базируются в Джанкое в Крыму, в Железном Порту и Гладковке Херсонской области. Селят инструкторов в захваченных помещениях.

Иранские инструкторы учат россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск дронов по гражданским объектам, в частности по Николаеву и Одессе, говорят в ЦНС.

Иранские официальные лица отрицают поставку дронов России. МИД призывает Тегеран не искать оправданий, а прекратить снабжение агрессора оружием.

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Марко Сировой

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