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Зеленский об Израиле: Наши разведки начали работать, это позитивный тренд в отношениях

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 18:20
Зеленский об Израиле: Наши разведки начали работать, это позитивный тренд в отношениях - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Разведывательные службы Украины и Израиля начали работать. Об этом сказал на брифинге президент Владимир Зеленский.

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Зеленского попросили прокомментировать информацию о том, что Израиль поделился с Украиной разведданными об иранских дронах.

Он ответил, что работа между разведками Украины и Израиля началась.

"Я скажу вам честно – я доволен. В последние дни мы начали работать. Я не стану говорить деталей – как начали работать наши разведки. Но я просто хочу сказать, после большой паузы я вижу эти шаги вперед", – сказал президент.

По его мнению, имеющегося сотрудничества пока мало, но это только начало.

"Этого сегодня мало. Я действительно считаю, что Израиль – государство, знающее глубоко и в деталях, что такое война, трагедия, и я думаю, должно больше поддерживать Украину. С начала полномасштабного вторжения мы этого ожидали и действительно видели общество израильское, совершенно открыто поддерживающее украинское общество. Нам нужна помощь и от политического лидерства Израиля, и, как я вам сказал, в последние дни это началось", – сказал Зеленский.

Он добавил, что общение с израильской разведкой подтвердило информацию, которая была известна украинской. В частности, о том, что Россия уже использовала более 400 иранских дронов против гражданского населения Украины.

"Мы в начале нашего сотрудничества. Положительный тренд в наших отношениях. Израилю я за это благодарен", – сказал президент.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Израиль война Иран дрон разведка
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