Зеленский об Израиле: Наши разведки начали работать, это позитивный тренд в отношениях
Разведывательные службы Украины и Израиля начали работать. Об этом сказал на брифинге президент Владимир Зеленский.
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Зеленского попросили прокомментировать информацию о том, что Израиль поделился с Украиной разведданными об иранских дронах.
Он ответил, что работа между разведками Украины и Израиля началась.
"Я скажу вам честно – я доволен. В последние дни мы начали работать. Я не стану говорить деталей – как начали работать наши разведки. Но я просто хочу сказать, после большой паузы я вижу эти шаги вперед", – сказал президент.
По его мнению, имеющегося сотрудничества пока мало, но это только начало.
"Этого сегодня мало. Я действительно считаю, что Израиль – государство, знающее глубоко и в деталях, что такое война, трагедия, и я думаю, должно больше поддерживать Украину. С начала полномасштабного вторжения мы этого ожидали и действительно видели общество израильское, совершенно открыто поддерживающее украинское общество. Нам нужна помощь и от политического лидерства Израиля, и, как я вам сказал, в последние дни это началось", – сказал Зеленский.
Он добавил, что общение с израильской разведкой подтвердило информацию, которая была известна украинской. В частности, о том, что Россия уже использовала более 400 иранских дронов против гражданского населения Украины.
"Мы в начале нашего сотрудничества. Положительный тренд в наших отношениях. Израилю я за это благодарен", – сказал президент.
- 21 октября глава МИД Кулеба запросил у Израиля ПВО/ПРО, там заявили, что они на стороне украинского народа.
- 26 октября в Минобороны призвали осторожнее писать о поставках оружия и как свершившийся факт поставок воспринимать только сообщения МО, верховного главнокомандующего, главкома ВСУ или партнеров, передающих системы.
- В тот же день в командовании Воздушных сил заявили, что освещение боевой работы ПВО "не предусматривается". А израильское СМИ сообщило, что Украина использует новейшую технологию Израиля для перехвата иранских дронов.
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