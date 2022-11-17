Израиль закупил "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов – Haaretz
Израильское издание Haaretz со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что Израиль согласился профинансировать закупку "стратегического оборудования" на миллионы долларов для Украины.
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Источники издания сообщили, что согласие высокопоставленных политиков и силовиков в Иерусалиме было достигнуто после того, как администрация президента США Джо Байдена попросила Израиль расширить помощь, которую он оказывает Киеву, и не ограничиваться только гуманитарной помощью.
Оборудование будет передано через страну НАТО, которая, в том числе, поставляет оружие в Украину.
Изданию также стало известно, что в последние месяцы Израиль согласился разрешить странам НАТО, таким как, например, Великобритания, передавать Украине системы вооружения, включающие оптико-электронное оборудование и системы управления огнем производства израильских компаний.
По данным американских источников издания, Израиль также тайно помогает Украине в сфере разведки.
Израильское финансирование этого "стратегического оборудования" было разовым, и решение о том, продолжать ли его, как того требуют США, будет оставлено на усмотрение следующего правительства, пишет Haaretz.
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