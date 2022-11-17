Израиль закупил "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов – Haaretz

Израильское издание Haaretz со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что Израиль согласился профинансировать закупку "стратегического оборудования" на миллионы долларов для Украины.

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Источники издания сообщили, что согласие высокопоставленных политиков и силовиков в Иерусалиме было достигнуто после того, как администрация президента США Джо Байдена попросила Израиль расширить помощь, которую он оказывает Киеву, и не ограничиваться только гуманитарной помощью.

Оборудование будет передано через страну НАТО, которая, в том числе, поставляет оружие в Украину.

Изданию также стало известно, что в последние месяцы Израиль согласился разрешить странам НАТО, таким как, например, Великобритания, передавать Украине системы вооружения, включающие оптико-электронное оборудование и системы управления огнем производства израильских компаний.

По данным американских источников издания, Израиль также тайно помогает Украине в сфере разведки.

Израильское финансирование этого "стратегического оборудования" было разовым, и решение о том, продолжать ли его, как того требуют США, будет оставлено на усмотрение следующего правительства, пишет Haaretz.

26 октября президент Владимир Зеленский заявил, что разведывательные службы Украины и Израиля начали сотрудничать.

27 октября президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у Израиля есть ограничения на поставку Украине отдельных израильских систем противовоздушной обороны.

Сегодня, 16 ноября Зеленский заявил, что победивший на парламентских выборах в Израиле Биньямин Нетаньяху заверил его, что "разберется" и "подумает" над тем, как он может помочь в вопросе поставок израильских систем противовоздушной обороны Украине.

Вадим Ребрина

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