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"Очень хорошая новость". В ВСУ ответили на заявление Израиля о возможных поставках оружия

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 13:43
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Возможное разрешение странам НАТО поставлять Украине оружие израильского производство стало бы очень хорошей новостью. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос, получила ли уже Россия иранские ракеты, Игнат сказал: "Ну кто его знает. Думаю, нет".

Он пояснил, что в Иране сложилась непростая ситуация.

"Видим уже сегодняшнюю реакцию Израиля на всю эту ситуацию – заявление их относительно поставок оружия Украине. Поэтому если страны НАТО получат от Израиля "зеленый свет" на поставки Украине той продукции, которая нам нужна для противодействия и БПЛА, и ракетам, то это будет для нас очень хорошей новостью", – сказал Игнат.

На уточняющий вопрос, о какой именно продукции Израиля идет речь – не о высокоточных ли ракетах, спикер Воздушных сил ответил, что у Израиля много разного оружия.

"Израиль имеет в целом широкий спектр продукции – он является лидером на рынке оружия, в целом высокотехнологического вооружения. Думаю, не стоит анонсировать, что там к чему. Определенный круг людей знает, о чем там можно говорить и какое именно вооружение нужно Украине", – сказал Игнат.

Читайте также: Израиль закупил "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов – Haaretz 

Наталія Медведєва
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Израиль Иран военная помощь Юрий Игнат
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