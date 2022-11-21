"Очень хорошая новость". В ВСУ ответили на заявление Израиля о возможных поставках оружия

Возможное разрешение странам НАТО поставлять Украине оружие израильского производство стало бы очень хорошей новостью. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос, получила ли уже Россия иранские ракеты, Игнат сказал: "Ну кто его знает. Думаю, нет".

Он пояснил, что в Иране сложилась непростая ситуация.

"Видим уже сегодняшнюю реакцию Израиля на всю эту ситуацию – заявление их относительно поставок оружия Украине. Поэтому если страны НАТО получат от Израиля "зеленый свет" на поставки Украине той продукции, которая нам нужна для противодействия и БПЛА, и ракетам, то это будет для нас очень хорошей новостью", – сказал Игнат.

На уточняющий вопрос, о какой именно продукции Израиля идет речь – не о высокоточных ли ракетах, спикер Воздушных сил ответил, что у Израиля много разного оружия.

"Израиль имеет в целом широкий спектр продукции – он является лидером на рынке оружия, в целом высокотехнологического вооружения. Думаю, не стоит анонсировать, что там к чему. Определенный круг людей знает, о чем там можно говорить и какое именно вооружение нужно Украине", – сказал Игнат.

Ранее сегодня советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил, что Украина может получить высокотехнологичные ракеты от Израиля, если Иран поставит России баллистические ракеты.

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Наталія Медведєва

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