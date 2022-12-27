Лидер партии Шольца надеется, что в РФ опомнятся. Ему ответили – "живет в сказочном мире"

Лидер фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених был "удивлен, насколько велика воля украинцев к сопротивлению" российским оккупантам, но он по-прежнему настаивает на необходимости переговоров Украины с агрессором. Об этом он заявил в интервью TAZ.

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Политика из партии канцлера Олафа Шольца спросили – он ошибался, когда в мае говорил, что "нужно быстрое прекращение огня", ведь с той поры Украина отвоевала много своей территории?

"Нет. Те, кто хочет защитить мирных жителей и остановить разрушения этой войны, должны считать прекращение огня достойной целью", – заявил он в ответ.

Он надеется, что "воюющие стороны договорятся о мерах, чтобы сделать эту войну менее жестокой", и что "бесчисленное количество погибших российских солдат вызовет переосмысление в России", и что там "будет расти понимание того, что эта война является преступлением и колоссальной ошибкой".

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"Было бы хорошо, если бы были согласованы локальные перемирия, а потом могло бы быть общенациональное перемирие. Войны редко решаются на поле боя", – считает Мютцених. Он уточнил, что дипломатия "не значит вести переговоры с Путиным безоговорочно или даже через голову Украины; это прощупывание возможности переговоров и создание для этого условий".

В ответ на это дирек­тор бер­лин­ского ана­ли­ти­че­ского центра Zentrum Liberale Moderne Ральф Фюкс, который вместе с супругой Марилуизе Бек стали первыми политиками из ФРГ, посетившими Киев после начала большой войны, заявил: "Zeitenwende? Мютцених не является ни коррумпированным другом Путина, ни циником власти, и тем горче, насколько стоически он до сих пор верит в переговоры с Путиным-Россией и рекомендует Украине мир любой ценой".

Фюкс от партии Союз-90/Зеленые отмечает – то, что политика сдерживания провалилась в Украине, "переворачивает все с ног на голову": "Путин воспринял как приглашение то, что Украина не в НАТО, не под защитой ядерного зонтика, и мы не хотели поставлять ей оружие".

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"Мютцених неуклонно придерживается иллюзии, что все конфликты можно разрешить путем диалога и компромисса. Он рассматривает нападение России на Украину как досадную промышленную аварию, а не как неоимперский агрессивный поворот в российской политике, с которым нужно бороться. Он отказывается "покидать сказочный мир плюшевых мишек, в котором мы воображали, что если мы добры, то и другие будут добры к нам", как сказал французский военный историк Пьер Серван", – написал политик.

Фюкс подытожил тем, что продолжающийся отказ Берлина и других союзников Украины от предоставления ей того оружия, которое она просит, "оказывает на нее давление, чтобы она согласилась на прекращение огня на условиях России".

В июле Мютцених заявлял, что если Кремль будет готов к конструктивным переговорам с ЕС, НАТО и Украиной, возможность таких переговоров "нельзя исключать".

Немецкие политики в сентябре – Шольцу: "Не время для прокрастинации и колебаний, ВСУ нужны Leopard".

В начале ноября Мютцених заявил в Германии, что он "в украинском списке террористов". МИД опроверг такие заявления политика.

Євген Пилипенко

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