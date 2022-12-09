"Zeitenwende". В Германии словом года выбрали фразу Шольца о войне
Словом года в немецком языке стало Zeitenwende. Оно означает переломный момент и использовалось канцлером Германии Олафом Шольцом в контексте войны России против Украины. Об этом сообщается на сайте Общества немецкого языка, которое и выбирает слово года.
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Это слово в широком смысле означает переход в новую эпоху, объясняется в релизе. В этом значении его использовал Шольц, называя "поворотным моментом в истории континента" полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Шольц опубликовал большую статью с объяснением Zeitenwende в Foreign Affairs. Он написал, что нападение РФ на Украину положило конец целой эпохе, которая установилась после холодной войны.
"Zeitenwende выходит за рамки войны в Украине и за вопросы европейской безопасности. Центральный вопрос заключается в следующем: как мы, европейцы и ЕС, можем оставаться независимыми игроками во все более многополярном мире?" – написал Шольц.
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Zeitenwende означает, что немецкая экономическая и энергетическая политика должна полностью перестроиться, говорится в релизе Общества немецкого языка. Отношения с другими международными партнерами, такими как Китай, должны быть подвергнуты критическому анализу.
Как объясняет Zeit, немецкая коалиция неоднократно ссылалась на переломный момент, чтобы объяснить изменение политики безопасности Германии.
- Российский диктатор Путин стал "неудачником года" по версии Politico. Он не смог построить "великую Россию".
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