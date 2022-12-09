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"Zeitenwende". В Германии словом года выбрали фразу Шольца о войне

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 12:11
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Словом года в немецком языке стало Zeitenwende. Оно означает переломный момент и использовалось канцлером Германии Олафом Шольцом в контексте войны России против Украины. Об этом сообщается на сайте Общества немецкого языка, которое и выбирает слово года.

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Это слово в широком смысле означает переход в новую эпоху, объясняется в релизе. В этом значении его использовал Шольц, называя "поворотным моментом в истории континента" полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Шольц опубликовал большую статью с объяснением Zeitenwende в Foreign Affairs. Он написал, что нападение РФ на Украину положило конец целой эпохе, которая установилась после холодной войны.

"Zeitenwende выходит за рамки войны в Украине и за вопросы европейской безопасности. Центральный вопрос заключается в следующем: как мы, европейцы и ЕС, можем оставаться независимыми игроками во все более многополярном мире?" – написал Шольц.

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Zeitenwende означает, что немецкая экономическая и энергетическая политика должна полностью перестроиться, говорится в релизе Общества немецкого языка. Отношения с другими международными партнерами, такими как Китай, должны быть подвергнуты критическому анализу.

Как объясняет Zeit, немецкая коалиция неоднократно ссылалась на переломный момент, чтобы объяснить изменение политики безопасности Германии.

  • Российский диктатор Путин стал "неудачником года" по версии Politico. Он не смог построить "великую Россию".

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Марко Сировой
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слово года война немецкий язык олаф шольц Zeitenwende
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