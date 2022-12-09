"Zeitenwende". В Германии словом года выбрали фразу Шольца о войне

Словом года в немецком языке стало Zeitenwende. Оно означает переломный момент и использовалось канцлером Германии Олафом Шольцом в контексте войны России против Украины. Об этом сообщается на сайте Общества немецкого языка, которое и выбирает слово года.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Это слово в широком смысле означает переход в новую эпоху, объясняется в релизе. В этом значении его использовал Шольц, называя "поворотным моментом в истории континента" полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Шольц опубликовал большую статью с объяснением Zeitenwende в Foreign Affairs. Он написал, что нападение РФ на Украину положило конец целой эпохе, которая установилась после холодной войны.

"Zeitenwende выходит за рамки войны в Украине и за вопросы европейской безопасности. Центральный вопрос заключается в следующем: как мы, европейцы и ЕС, можем оставаться независимыми игроками во все более многополярном мире?" – написал Шольц.

Читайте также: Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы

Zeitenwende означает, что немецкая экономическая и энергетическая политика должна полностью перестроиться, говорится в релизе Общества немецкого языка. Отношения с другими международными партнерами, такими как Китай, должны быть подвергнуты критическому анализу.

Как объясняет Zeit, немецкая коалиция неоднократно ссылалась на переломный момент, чтобы объяснить изменение политики безопасности Германии.

Российский диктатор Путин стал "неудачником года" по версии Politico. Он не смог построить "великую Россию".

Читайте также: Журнал Time назвал "человеком года" Владимира Зеленского и "дух Украины" – фото обложки

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.