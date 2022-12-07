Журнал Time назвал "человеком года" Владимира Зеленского и "дух Украины" – фото обложки

Журнал Time назвал "человеком 2022 года" президента Владимира Зеленского и "дух Украины".

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Журнал опубликовал обложку следующего выпуска, который датирован 26 декабря 2022 года / 9 января 2023 года, с подписью "Человек года – Владимир Зеленский и дух Украины".

На обложке журнала размещена иллюстрация художника Нила Джеймисона.

На сайте журнала также опубликована статья о Зеленском корреспондента в Киеве Саймона Шустера, в продолжении которой будут интервью с людьми, которые, по его мнению, воплощают "дух Украины" (их портреты тоже есть на обложке).

В 2021 году "человеком года" по версии Time стал Илон Маск.

Сергій Бережний

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