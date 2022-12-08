UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 08:58
Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис перезидента)

Президент Владимир Зеленский вошел в рейтинг Politico как самый влиятельный человек Европы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По мнению журналистов, Европа меняется, пересматривает стратегические отношения, оборонную политику и само значение существования европейцем во многом благодаря Зеленскому.

Они пишут, что Зеленский убедил Европу – ее будущее связано с Украиной. По словам журналистов, Европа им восхищается – и европейские лидеры теперь едут в Киев, чтобы сфотографироваться с президентом в оливково-зеленой футболке.

"Его коммуникативные навыки сыграли ключевую роль. Его риторика в резких выражениях показывает злобу российского режима, против которого он борется, развенчивая веру Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может быть партнером", – пишет Politico.

В издании считают, что умелое использование СМИ, соцсетей и традиционных западных культурных институтов позволили Зеленскому убедить лидеров и общественность: битва украинцев – это и их битва.

"Это дает ему право заставлять Европу делать то, что он хочет. Если ему нужно оружие, он его получит, даже если это означает отказ от давней политики Германии не продавать его. Если он хочет санкций, он их получает, даже если это означает, что Европа переживает энергетический кризис и суровую зиму с заоблачно высокими ценами на газ", – считают авторы рейтинга.

По их мнению, лидерство Зеленского отодвинуло на второй план внутренние проблемы Украины, такие как коррупция и проблемы с экономикой. Запад видит в нем простого военного президента, который хорошо ведет борьбу. Журналисты считают, что пока Зеленский жив, он продолжит двигать Европу в нужном ему направлении.

Читайте также: Зеленский о призывах Запада до 24 февраля: Никто не показал нам, где и как будет вторжение

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский politico
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 