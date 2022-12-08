Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы

Президент Владимир Зеленский вошел в рейтинг Politico как самый влиятельный человек Европы.

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По мнению журналистов, Европа меняется, пересматривает стратегические отношения, оборонную политику и само значение существования европейцем во многом благодаря Зеленскому.

Они пишут, что Зеленский убедил Европу – ее будущее связано с Украиной. По словам журналистов, Европа им восхищается – и европейские лидеры теперь едут в Киев, чтобы сфотографироваться с президентом в оливково-зеленой футболке.

"Его коммуникативные навыки сыграли ключевую роль. Его риторика в резких выражениях показывает злобу российского режима, против которого он борется, развенчивая веру Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может быть партнером", – пишет Politico.

В издании считают, что умелое использование СМИ, соцсетей и традиционных западных культурных институтов позволили Зеленскому убедить лидеров и общественность: битва украинцев – это и их битва.

"Это дает ему право заставлять Европу делать то, что он хочет. Если ему нужно оружие, он его получит, даже если это означает отказ от давней политики Германии не продавать его. Если он хочет санкций, он их получает, даже если это означает, что Европа переживает энергетический кризис и суровую зиму с заоблачно высокими ценами на газ", – считают авторы рейтинга.

По их мнению, лидерство Зеленского отодвинуло на второй план внутренние проблемы Украины, такие как коррупция и проблемы с экономикой. Запад видит в нем простого военного президента, который хорошо ведет борьбу. Журналисты считают, что пока Зеленский жив, он продолжит двигать Европу в нужном ему направлении.

Журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины".

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Марко Сировой

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