Зеленский о призывах Запада до 24 февраля: Никто не показал нам, где и как будет вторжение
Президент Владимир Зеленский утверждает, что, несмотря на публичные предупреждения западных чиновников и лидеров об угрозе полномасштабного вторжения России, до 24 февраля официальному Киеву так никто и не предоставил никаких конкретных разведывательных данных о готовящемся нападении. Об этом он заявил Financial Times.
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"Никто не показал нам конкретный материал, где говорилось бы, что [вторжение] произойдет с той или иной стороны", – сказал глава государства.
Как пишет издание, Зеленский "неоднократно пытался" дозвониться российскому диктатору Владимиру Путину в преддверии вторжения, чтобы сказать, что "это будет большая ошибка, большая трагедия", но в Кремле не отвечали на звонки.
Описывая ситуацию с российским руководством, Зеленский сказал, что "мы сражаемся с безумцами".
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FT пишет, что украинский лидер "непреклонен" в том, что Украина должна освободить все свои территории от российской оккупации, иначе война просто возобновится позже.
Также издание отмечает, что на десятом месяце большой войны появились "слабые призывы к переговорам с Россией" – призывы, которые Киев отвергает.
"Мир – это не врач с большим опытом. Это не доктор Путина, и Путин – не пациент мира", – резюмировал он.
Издание пишет, что когда война закончится, Зеленский "столкнется с трудными вопросами о неспособности в достаточной мере подготовить Украину к полномасштабному вторжению", например, почему не были заминированы и/или подорваны мосты на линиях наступления России с севера и юга.
- Глава МИД Кулеба рассказал, что впервые услышал предупреждение о полномасштабном вторжении от представителя Госдепа еще в сентябре 2021 года.
- 26 февраля, на третий день тотальной войны, Зеленский обратился к нации: "Я в Киеве, оружие мы не сложим, не верьте фейкам".
- В июне президент США Байден сказал, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности большой войны, – тот ответил Байдену.
- Секретарь СНБО Данилов заверил, что к тотальной войне "готовились с первого дня, как вступили в свои должности", и власть "заранее отработала очень много вопросов" по обороне.
- В ноябре Зеленский заявил, что еще до полномасштабного вторжения "было полное ощущение, что это лишь вопрос времени".
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