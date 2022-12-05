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Зеленский о призывах Запада до 24 февраля: Никто не показал нам, где и как будет вторжение

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05.12.2022, 11:37
Зеленский о призывах Запада до 24 февраля: Никто не показал нам, где и как будет вторжение - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский утверждает, что, несмотря на публичные предупреждения западных чиновников и лидеров об угрозе полномасштабного вторжения России, до 24 февраля официальному Киеву так никто и не предоставил никаких конкретных разведывательных данных о готовящемся нападении. Об этом он заявил Financial Times.

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"Никто не показал нам конкретный материал, где говорилось бы, что [вторжение] произойдет с той или иной стороны", – сказал глава государства.

Как пишет издание, Зеленский "неоднократно пытался" дозвониться  российскому диктатору Владимиру Путину в преддверии вторжения, чтобы сказать, что "это будет большая ошибка, большая трагедия", но в Кремле не отвечали на звонки.

Описывая ситуацию с российским руководством, Зеленский сказал, что "мы сражаемся с безумцами".

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FT пишет, что украинский лидер "непреклонен" в том, что Украина должна освободить все свои территории от российской оккупации, иначе война просто возобновится позже.

Также издание отмечает, что на десятом месяце большой войны появились "слабые призывы к переговорам с Россией" – призывы, которые Киев отвергает.

"Мир – это не врач с большим опытом. Это не доктор Путина, и Путин – не пациент мира", – резюмировал он.

Издание пишет, что когда война закончится, Зеленский "столкнется с трудными вопросами о неспособности в достаточной мере подготовить Украину к полномасштабному вторжению", например, почему не были заминированы и/или подорваны мосты на линиях наступления России с севера и юга.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский война владимир путин предупреждение вторжение
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