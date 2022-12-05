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"Не вижу военного решения". Макрон призвал Украину подумать о переговорах с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 08:08
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Французский президент Эмманюэль Макрон сказал, что "решать украинцам", как закончится война России против них, и при этом заявил, что ее якобы не выиграть на поле боя. Такое мнение он озвучил в интервью CBS News.

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На вопрос "и как это все закончится?" президент Франции отметил, что "важно донести мысль, что это должны решать украинцы".

Макрон подчеркнул, что считает "чрезвычайно важным, чтобы все мы, то есть европейцы, американцы и максимальное количество стран в этом мире, поддержали Украину".

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"[Но] Единственный способ найти решение – путем переговоров. Я не вижу военного варианта на земле", – сказал он.

Макрон полагает, что ставка Кремля – "усталость от войны и усталость от санкций".

В том же интервью Макрон сказал, что "всегда поддерживает прямой контакт" с российским диктатором Владимиром Путиным, так как, по его мнению, "изоляция – это худшее для него".

Євген Пилипенко
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