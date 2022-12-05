"Не вижу военного решения". Макрон призвал Украину подумать о переговорах с Путиным

Французский президент Эмманюэль Макрон сказал, что "решать украинцам", как закончится война России против них, и при этом заявил, что ее якобы не выиграть на поле боя. Такое мнение он озвучил в интервью CBS News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос "и как это все закончится?" президент Франции отметил, что "важно донести мысль, что это должны решать украинцы".

Макрон подчеркнул, что считает "чрезвычайно важным, чтобы все мы, то есть европейцы, американцы и максимальное количество стран в этом мире, поддержали Украину".

Читайте также: Данилов дает РФ одну "гарантию безопасности": отсутствие смертной казни после Гааги

"[Но] Единственный способ найти решение – путем переговоров. Я не вижу военного варианта на земле", – сказал он.

Макрон полагает, что ставка Кремля – "усталость от войны и усталость от санкций".

В том же интервью Макрон сказал, что "всегда поддерживает прямой контакт" с российским диктатором Владимиром Путиным, так как, по его мнению, "изоляция – это худшее для него".

3 декабря Макрон заявил, что для окончания войны России против Украины якобы нужно дать некие "гарантии безопасности России".

Глава фракции СН Арахамия заявил, что Украина готова дать РФ гарантии безопасности, если та выполнит четыре условия, в том числе откажется от ядерного оружия.

Глава МИД Литвы Ландсбергис жестко отреагировал на попытки "вернуть бизнес с Россией" некоторых евролидеров.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.