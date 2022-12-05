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Макрон: Я всегда поддерживаю прямой контакт с Путиным. Изоляция – это худшее для него

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 07:08
Макрон: Я всегда поддерживаю прямой контакт с Путиным. Изоляция – это худшее для него - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за прямой контакт с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью CBS News.

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"Я всегда поддерживаю регулярные обсуждения и прямой контакт с Путиным, потому что... я считаю, что лучший способ... возобновить отношения – это сохранить этот прямой канал. Изоляция – это самое худшее, особенно для такого лидера, как он", – заявил Макрон.

Макрон рассказал, что перед 24 февраля летал в Москву, поскольку думал, что можно избежать полномасштабной войны.

При этом он назвал военными преступлениям атаки РФ на гражданскую инфраструктуру и считает, что Россия совершила огромную ошибку, напав на Украину.

"Первая – не уважать международное право и нарушить все принципы, которые они подписали. Это убийственно для их авторитета. И второе, потому что, вероятно, они допустили много ошибок в оценке своих собственных возможностей и возможностей Украины", – сказал он.

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Марко Сировой
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