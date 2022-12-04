Глава МИД Литвы: Некоторые в Европе до сих пор надеются вернуть бизнес с Россией

Идея спасти Россию от поражения в надежде на новое партнерство с ней токсична и угрожает будущей безопасности Европы. Об этом написал в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Ландсбергис считает, что у некоторых политиков Европы до сих пор жива вера в то, что после войны можно будет вернуться к "обычному бизнесу" с Россией, как будто 24 февраля не было.

Однако попытки оставить Россию непобежденной и ради будущего гипотетического партнерства токсичны, считает Ландсбергис. Именно они приводит к призывам закончить войну путем переговоров вместо того, чтобы закончить ее победой Украины. "Некоторые даже предлагают территориальные уступки оккупантам в качестве подарка", – пишет он.

С его точки зрения, однако, основанный на правилах международный порядок так не работает, и Россию нельзя поощрять "мирными переговорами" за то, что она снова и снова вторгается, оккупирует и убивает своих соседей.

Он также не считает оправданным мнение, что "нынешняя архитектура безопасности многосторонних региональных и глобальных организаций должна быть сохранена как "лучшее, что у нас есть".

Ландсбергис указывает на провал международных организаций, которым "не удалось предотвратить конфликт масштабов, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны", а это означает, что изменения в мировой системе безопасности необходимы. Поэтому нельзя исключать возможность исчезновения некоторых организаций и образования новых.

Но "сначала России предстоит потерпеть поражение на поле боя", пишет он. Для этого Украине понадобится вся возможная помощь, так как "в противном случае Россия продолжит попытки заново переформатировать континент в соответствии со своим империалистическим мировоззрением".

"В интересах Европы дать отпор захватчику и победить его", а затем "создать новую систему на основе уроков, извлеченных из предыдущих ошибок".

Ландсбергис отмечает что не оправдали себя такие механизмы, как право агрессоров на вето по вопросам безопасности, опора на экономический обмен как принцип взаимных гарантий и другие.

"Наша стратегия нуждается в переосмыслении и отражении в новой архитектуре безопасности, которая обеспечит мир на континенте на десятилетия вперед. И мы должны начать создавать эту новую систему с Украины, а не с путинской России", – подчеркнул министр.

3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что у России должны быть собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров, однако решение об условиях переговоров должна принимать Украина.

15 ноября глава МИД Литвы заявил, что Россия не меняет целей войны против Украины, а поэтому сейчас нет условий для мирных переговоров.

29 ноября Ландсбергис призвал страны НАТО дать Украине танки.

Сергій Бережний

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