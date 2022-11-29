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Глава МИД Литвы обратился к странам НАТО: Сохраняйте спокойствие и дайте танки Украине

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29.11.2022, 11:20
Глава МИД Литвы обратился к странам НАТО: Сохраняйте спокойствие и дайте танки Украине - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО дать Украине танки. С таким призывом в Twitter глава МИД Литвы выступил перед запланированным на сегодня, 29 ноября, заседанием министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса.

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"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшней встрече НАТО простое: сохраняйте спокойствие и дайте танки", – написал Ландсбергис и проиллюстрировал свой призыв соответствующей картинкой.

Глава МИД Литвы обратился к странам НАТО: Сохраняйте спокойствие и дайте танки Украине

Сегодня в Бухаресте состоится заседание министров иностранных дел стран НАТО, во время которого они, как ожидается, обсудят пути усиления поддержки Украины и других партнеров, сталкивающихся с давлением России – Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы.

  • 28 ноября Столтенберг призвал готовиться к новым атакам России – и дать Украине больше систем ПВО.

Читайте также: Поддержка ВСУ в НАТО – как кот Шредингера. Запрета на танки нет – посол Польши в Альянсе

Наталія Медведєва
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война нато танки Габриэлюс Ландсбергис
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