Глава МИД Литвы обратился к странам НАТО: Сохраняйте спокойствие и дайте танки Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО дать Украине танки. С таким призывом в Twitter глава МИД Литвы выступил перед запланированным на сегодня, 29 ноября, заседанием министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса.

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"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшней встрече НАТО простое: сохраняйте спокойствие и дайте танки", – написал Ландсбергис и проиллюстрировал свой призыв соответствующей картинкой.

Сегодня в Бухаресте состоится заседание министров иностранных дел стран НАТО, во время которого они, как ожидается, обсудят пути усиления поддержки Украины и других партнеров, сталкивающихся с давлением России – Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы.

28 ноября Столтенберг призвал готовиться к новым атакам России – и дать Украине больше систем ПВО.

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Наталія Медведєва

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