Столтенберг призвал готовиться к новым атакам Путина – дать Украине больше систем ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжит ракетные атаки Украины, и призвал отправить украинцам больше систем ПВО. Об этом Столтенберг заявил во время саммита в Бухаресте, сообщается на сайте НАТО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы видим, что президент Путин пытается разрушить энергосистему, газовую инфраструктуру и основные сервисы для украинского народа", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что Путин пытается использовать зиму как оружие против Украины.

"И это ужасно, и мы должны быть готовы к новым атакам", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего расширения поставок Украине как систем ПВО, так и запасных частей, боеприпасов для различных систем ПВО, а также расширения программы обучения украинских военных.

"Потому что нам нужно помочь Украине защитить себя от этого ужасного типа войны", – сказал генсек НАТО.

23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова.

Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.

Министр энергетики заявил, что украинская энергосистема в результате российских обстрелов 23 ноября пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось только 24 ноября в четыре утра.

Читайте также: В Украине не осталось ТЭС и ГЭС, которые не обстреляла бы Россия – Шмыгаль

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.