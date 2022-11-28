UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг призвал готовиться к новым атакам Путина – дать Украине больше систем ПВО

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 21:58
Столтенберг призвал готовиться к новым атакам Путина – дать Украине больше систем ПВО - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжит ракетные атаки Украины, и призвал отправить украинцам больше систем ПВО. Об этом Столтенберг заявил во время саммита в Бухаресте, сообщается на сайте НАТО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы видим, что президент Путин пытается разрушить энергосистему, газовую инфраструктуру и основные сервисы для украинского народа", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что Путин пытается использовать зиму как оружие против Украины.

"И это ужасно, и мы должны быть готовы к новым атакам", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего расширения поставок Украине как систем ПВО, так и запасных частей, боеприпасов для различных систем ПВО, а также расширения программы обучения украинских военных.

"Потому что нам нужно помочь Украине защитить себя от этого ужасного типа войны", – сказал генсек НАТО.

Читайте также: В Украине не осталось ТЭС и ГЭС, которые не обстреляла бы Россия – Шмыгаль

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво йенс столтенберг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 