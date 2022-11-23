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Молдова осталась без света после удара России по Украине из-за скачка частоты – Укрэнерго

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 20:47
Молдова осталась без света после удара России по Украине из-за скачка частоты – Укрэнерго - Фото
Отключение электричества в Украине (Фото: EPA)

Сегодня, 23 ноября, в Молдове пропало электричество после ракетного удара России по территории Украины из-за того, что произошел скачок частоты в совместной сети. Об этом сообщает Укрэнерго.

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Как отмечается, последствия ракетных атак России по Украине также ощутила Молдова.

"Из-за российских атак произошел скачок частоты в нашей технически совместной энергосети, повлекший за собой потерю связи Молдовы с электрической сетью Европы, откуда страна получает долю электрической энергии", – пояснили энергетики.

В Укрэнерго добавили, что с 11 октября Украина не осуществляет экспорт электроэнергии ни в одну страну.

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Наталія Медведєва
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