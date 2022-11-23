Молдова осталась без света после удара России по Украине из-за скачка частоты – Укрэнерго
Сегодня, 23 ноября, в Молдове пропало электричество после ракетного удара России по территории Украины из-за того, что произошел скачок частоты в совместной сети. Об этом сообщает Укрэнерго.
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Как отмечается, последствия ракетных атак России по Украине также ощутила Молдова.
"Из-за российских атак произошел скачок частоты в нашей технически совместной энергосети, повлекший за собой потерю связи Молдовы с электрической сетью Европы, откуда страна получает долю электрической энергии", – пояснили энергетики.
В Укрэнерго добавили, что с 11 октября Украина не осуществляет экспорт электроэнергии ни в одну страну.
- 23 ноября оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.
- В связи с ущербом, который Россия нанесла энергообеспечению Молдовы, президент Молдовы Майя Санду заявила, что "Кишинев не может доверять российскому режиму и продолжит идти по пути к свободному миру".
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