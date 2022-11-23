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Санду: Россия оставила Молдову во тьме. Мы не можем доверять режиму, который убивает

23.11.2022, 16:15
Санду: Россия оставила Молдову во тьме. Мы не можем доверять режиму, который убивает - Фото
Майя Санду (фото - ЕРА)

Из-за ракетных ударов России по Украине без света осталась также часть Молдовы. Кишинев не может доверять российскому режиму и продолжит путь к свободному миру, написала в Facebook президент Молдовы Майя Санду.

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"Россия оставила Молдову во тьме. Россия в Украине убивает людей, разрушает ракетами жилые кварталы и энергетическую инфраструктуру. На Украину продолжаются нападения. Люди вытаскивают раненых из-под завалов. И они оплакивают своих погибших близких. Жизнь людей нельзя повернуть вспять", – написала она.

Санду заверила, что электроснабжение в Молдове будет восстановлено – над этим трудятся все государственные учреждения.

"Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей, чтобы держать другие народы в нищете и унижении. Как бы ни было трудно сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в сторону свободного мира", – подытожила Санду.

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Марко Сировой
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