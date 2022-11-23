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Данилов – России: Ни ваши ракеты, ни ваши "шахеды" ни на шаг не приблизят переговоры

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 15:53
Данилов – России: Ни ваши ракеты, ни ваши
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ракетные обстрелы украинских городов не приблизят реализацию желания России сесть за стол переговоров.

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"Ни ваши ракеты. Ни ваши "шахеды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание – уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны", – написал он.

  • Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине. В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Также есть попадание в пятиэтажный жилой дом в Вышгороде. В настоящее время, по данным КГВА, в Киеве три человека погибли и шесть пострадали. По данным мэра столицы Виталия Кличко, девять человек пострадали, о погибших мэр не сообщает.
Вадим Ребрина
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переговоры ракетный удар Алексей Данилов
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