В Молдове упали обломки российской ракеты – фото

В Молодове – на севере села Наславча на границе с Украиной – упала российская ракета. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.

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В МВД говорят, что ракета была сбита украинскими зенитчиками и упала в Наславче – пострадавших нет, в нескольких домах выбиты окна.

Там утверждают, что украинские власти сообщили об атаке на Днестровскую плотину в Украине, которая находится в 10 км от плотины Наславчи. Сама плотина не пострадала, но повреждены электрические компоненты – угрозы наводнения нет.

Молдовские правоохранители оцепили район падения ракеты, на месте работает следственная группа.

Армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.

ПВО сбила 44 ракеты из 50+ запущенных.

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Марко Сировой

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