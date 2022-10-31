В Молдове упали обломки российской ракеты – фото
31.10.2022, 11:38
Падение обломков российской ракеты в Молдове (фото - mai.gov.md)
В Молодове – на севере села Наславча на границе с Украиной – упала российская ракета. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.
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В МВД говорят, что ракета была сбита украинскими зенитчиками и упала в Наславче – пострадавших нет, в нескольких домах выбиты окна.
Там утверждают, что украинские власти сообщили об атаке на Днестровскую плотину в Украине, которая находится в 10 км от плотины Наславчи. Сама плотина не пострадала, но повреждены электрические компоненты – угрозы наводнения нет.
Молдовские правоохранители оцепили район падения ракеты, на месте работает следственная группа.
- Армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.
- ПВО сбила 44 ракеты из 50+ запущенных.
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