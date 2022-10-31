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В Молдове упали обломки российской ракеты – фото

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 11:38
В Молдове упали обломки российской ракеты – фото - Фото
Падение обломков российской ракеты в Молдове (фото - mai.gov.md)

В Молодове – на севере села Наславча на границе с Украиной – упала российская ракета. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.

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В МВД говорят, что ракета была сбита украинскими зенитчиками и упала в Наславче – пострадавших нет, в нескольких домах выбиты окна.

Там утверждают, что украинские власти сообщили об атаке на Днестровскую плотину в Украине, которая находится в 10 км от плотины Наславчи. Сама плотина не пострадала, но повреждены электрические компоненты – угрозы наводнения нет.

В Молдове упали обломки российской ракеты – фото

В Молдове упали обломки российской ракеты – фото

В Молдове упали обломки российской ракеты – фото

Молдовские правоохранители оцепили район падения ракеты, на месте работает следственная группа.

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Марко Сировой
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война ракетный удар ракета Молдова армия рф войска россии Днестровская ГЭС наславча
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