Зеленский поручил послу в ООН запросить срочное заседание Совбеза из-за терроризма России
Президент Владимир Зеленский поручил послу Украины в ООН запросить срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с сегодняшней массированной атакой России. Об этом он написал в Twitter.
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После того, как РФ выпустила десятки ракет по Украине, что привело к перебоям со светом, водоснабжением и отоплением, Зеленский поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совбеза.
"Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", – заявил Зеленский.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии.
- В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В столичном районе погибли четыре человека, более 20 пострадали.
- Таким образом россияне "празднуют" и доказывают свой статус государства-террориста, утвержденный сегодня Европарламентом, заявили Кулеба и Резников.
- Украинским силам ПВО удалось сбить 51 из 67 российских ракет.
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