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Зеленский поручил послу в ООН запросить срочное заседание Совбеза из-за терроризма России

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 19:10
Зеленский поручил послу в ООН запросить срочное заседание Совбеза из-за терроризма России - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил послу Украины в ООН запросить срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с сегодняшней массированной атакой России. Об этом он написал в Twitter.

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После того, как РФ выпустила десятки ракет по Украине, что привело к перебоям со светом, водоснабжением и отоплением, Зеленский поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совбеза.

"Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", – заявил Зеленский.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский ООН война ракетный удар совбез оон
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