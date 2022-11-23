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Россия "празднует" свое признание террористическим государством – Кулеба о ракетной атаке

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 16:07
Россия
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сегодняшней ракетной атакой по критической инфраструктуре Россия "празднует" свое признание в Европарламенте государством-спонсором терроризма. Об этом он написал в Twitter.

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"Россия отмечает свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов. Тем, кто еще сомневается, должно быть ясно: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО", – написал глава МИД.

Министр обороны Алексей Резников в свете новой ракетной атаки тоже напомнил, что сегодня в Европарламенте проголосовали за признание России государством-спонсором терроризма.

"Террористическое государство, чтобы доказать свой статус, нанесло еще один массированный ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в Украине", – написал Резников.

  • Сегодня стратегическая авиация России запустила по объектам Украины крылатые ракеты. Звуки взрывов звучали под Одессой, в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Винницкой, Львовской и многих других областях. Оккупанты били по критической инфраструктуре. В большинстве регионов – перебои со светом или полное отсутствие электроэнергии. Также есть перебои с водоснабжением и отоплением.
  • Россияне атаковали ракетами Киев - там попадание в инфраструктуру и жилой дом, есть погибшие.

Читайте также: Ракетный террор России не повлияет ни на армию, ни на гражданских украинцев – Минобороны

Оксана Житнюк
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дмитрий кулеба война Алексей Резников
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