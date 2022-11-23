Не успел Европарламент проголосовать за признание России государством-спонсором терроризма, как РФ решил подтвердить новый титул и выпустила по гражданским объектам Украины 67 ракет. Об этом в кратком видеоосообщении сказал президент Владимир Зеленский.
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Президент сообщил, что ракетный удар привел к гибели нескольких человек, много гражданских получили ранения. Зеленский принес соболезнования всем родным и близким погибших.
Он также сказал, что ремонтные службы, энергетики, сотрудники ГСЧС и местные органы власти работают над восстановлением энергоснабжения и водоснабжения.
"Мы все восстановим, мы через все это пройдем, потому что мы несгибаемый народ," – сказал Зеленский.
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