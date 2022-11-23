UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Государство-террорист снова било по нашим энергообъектам и людям, есть погибшие видео

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 18:08
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео
Появилось видео подрыва моста на Каховской ГЭС
Появилось видео подрыва моста на Каховской ГЭС

Не успел Европарламент проголосовать за признание России государством-спонсором терроризма, как РФ решил подтвердить новый титул и выпустила по гражданским объектам Украины 67 ракет. Об этом в кратком видеоосообщении сказал президент Владимир Зеленский

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент сообщил, что ракетный удар привел к гибели нескольких человек, много гражданских получили ранения. Зеленский принес соболезнования всем родным и близким погибших.

Он также сказал, что ремонтные службы, энергетики, сотрудники ГСЧС и местные органы власти работают над восстановлением энергоснабжения и водоснабжения.

"Мы все восстановим, мы через все это пройдем, потому что мы несгибаемый народ," – сказал Зеленский.

Читайте также: По всей Украине из-за ракетных ударов начались аварийные отключения – Укрэнерго

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ракетный удар электроснабжение видеообращение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 