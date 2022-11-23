Не успел Европарламент проголосовать за признание России государством-спонсором терроризма, как РФ решил подтвердить новый титул и выпустила по гражданским объектам Украины 67 ракет. Об этом в кратком видеоосообщении сказал президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент сообщил, что ракетный удар привел к гибели нескольких человек, много гражданских получили ранения. Зеленский принес соболезнования всем родным и близким погибших.

Он также сказал, что ремонтные службы, энергетики, сотрудники ГСЧС и местные органы власти работают над восстановлением энергоснабжения и водоснабжения.

"Мы все восстановим, мы через все это пройдем, потому что мы несгибаемый народ," – сказал Зеленский.

23 ноября в результате массированного обстрела российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Харьков и область обесточены. В городе остановили электротранспорт.

Весь Львов остался без света, тепла и воды.

В Кривом Роге введен в действие план работы при полном блекауте.

Читайте также: По всей Украине из-за ракетных ударов начались аварийные отключения – Укрэнерго

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.