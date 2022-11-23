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Российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры, погибли шесть человек – Нацполиция

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 17:36
Российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры, погибли шесть человек – Нацполиция - Фото
Фото: t.me/andrii_nebytov

Сегодня, 23 ноября, в результате массированного обстрела со стороны страны-террориста ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире телемарафона.

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По информации главы Нацполиции, на данный момент зафиксировано попадание ракет в 16 объектов инфраструктуры на территории Украины. 

В Вышгороде ракета попала в жилой дом. Три человека погибли, 20 ранено.

"В целом по Украине на данный момент мы зафиксировали гибель шести наших граждан и 36 граждан получили ранения", – сказал Клименко.

Он уточнил, что эта информация касается дневных обстрелов по Украине 23 ноября.

Читайте также: По всей Украине из-за ракетных ударов начались аварийные отключения – Укрэнерго

Наталія Медведєва
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Игорь Клименко война ракетный удар Нацполиция
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