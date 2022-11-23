Российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры, погибли шесть человек – Нацполиция

Сегодня, 23 ноября, в результате массированного обстрела со стороны страны-террориста ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире телемарафона.

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По информации главы Нацполиции, на данный момент зафиксировано попадание ракет в 16 объектов инфраструктуры на территории Украины.

В Вышгороде ракета попала в жилой дом. Три человека погибли, 20 ранено.

"В целом по Украине на данный момент мы зафиксировали гибель шести наших граждан и 36 граждан получили ранения", – сказал Клименко.

Он уточнил, что эта информация касается дневных обстрелов по Украине 23 ноября.

Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В городе приостановили подачу воды.

Харьков и область обесточены. В городе остановили электротранспорт.

Весь Львов остался без света, тепла и воды.

В Кривом Роге введен в действие план работы при полном блекауте.

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Наталія Медведєва

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