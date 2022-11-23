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Во всем Киеве приостановлено водоснабжение – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 15:16
Во всем Киеве приостановлено водоснабжение – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото - пресс-служба мэра)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о приостановке водоснабжения во всем Киеве в результате ракетных обстрелов со стороны России.

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По его словам, специалисты Киевводоканала работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить.

"Просим, на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице", – написал мэр.

  • Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине. В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры. Также есть попадание в жилой дом в Вышгороде. По состоянию на этот момент, один человек погиб, один пострадал.
Вадим Ребрина
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киевводоканал вода киев ракетный удар
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