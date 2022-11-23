В Кривом Роге введен в действие план работы при полном блекауте – Вилкул

Сегодня, 23 ноября, в результате масштабного ракетного удара России по Украине в Кривом Роге ввели в действие план работы при полном отсутствии электроэнергии. Об этом сообщил глава ГВА Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Кривой Рог. Введен в действие план работы при полном отсутствии электроэнергии", – написал Вилкул.

В частности, электроснабжение больниц, водозаборов, насосных станций (где это возможно) и малых котельных осуществляется при помощи генераторов.

"Большие котельные, питающиеся от высоковольтных линий, на генераторах работать не могут", – сообщил глава ГВА Кривого Рога.

По информации Вилкула, людей, которые были в метро, уже вывели на поверхность.

"Начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт", – сообщил он.

Глава ГВА Кривого Рога попросил руководителей предприятий всех форм собственности и видов деятельности отпустить людей домой и помочь добраться (электротранспорт в Кривом Роге не работает).

Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом.

Харьков и область обесточены. В городе остановили электротранспорт.

Весь Львов остался без света, тепла и воды.

Читайте также: По всей Украине из-за ракетных ударов начались аварийные отключения – Укрэнерго

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.