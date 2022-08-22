"Запад не верил в нас". Данилов о подготовке к войне и почему не предупредили о вторжении

Несмотря на все публичные предупреждения и заявления, "западные партнеры не верили в нас, как народ", считали, что Россия быстро победит Украину, – и якобы потому не вводили превентивных санкций против агрессора и не давали ей тяжелые вооружения. Об этом Бабелю заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Он посетовал на то, что партнеры якобы недостаточно четко предупреждали об опасности, и делали это больше в приватных разговорах, хотя союзников просили о ПВО и превентивных санкциях, чтобы Кремль передумал атаковать.

"В этом кресле [напротив] сидело очень много уважаемых людей, которые говорили такую вещь: "Пять-шесть дней, дальше уничтожение всего военно-политического руководства страны, дальше концлагеря, дальше фильтрационные лагеря – и вы перестаете существовать как страна". Это то, что говорили все без исключения. На это мы отвечали, что такого не будет, это наша земля, мы будем ее защищать, у нас есть воля к свободе", – рассказал Данилов.

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Секретарь СНБО заверил, что к тотальной войне России против Украины "готовились с первого дня, как вступили в свои должности". По его словам, власть "заранее отработала очень много вопросов" по обороне – "вообще не согласен с теми, кто говорит, что мы не подготовлены, просто каждый по-своему представляет подготовку".

Он говорит, что невозможно было предупредить о готовящемся вторжении твердо, потому что не было известно наверняка, когда точно оно произойдет – "в канун Нового года, с 10 по 15 января, 24 февраля, 25-го".

Данилов добавил, что "ни одному человеку в Украине я не сказал, что 24 февраля будет война – [24 февраля] все мои дети, внуки, близки были здесь".

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Евгений Пилипенко

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