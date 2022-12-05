Кулеба дал совет "миротворцам", не верящим в победу Украины над российскими оккупантами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал в Twitter тем "уважаемым политикам, экспертам, СМИ и научным кругам за рубежом", кто выступает за умиротворение России или опасается ее фиаско в агрессивной войне против Украины, начинать готовиться к поражению страны-оккупанта.

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Как выразился глава МИД, "я знаю, что некоторые из вас с трудом представляют украинскую победу, но мы на пути к ней".

"Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, чем пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить", – обратился он к некоторым иностранцам.

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3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для окончания войны России против Украины якобы нужно дать некие "гарантии безопасности России". Позднее он сказал, что "решать украинцам", как закончится война России против них, но добавил, что ее якобы не выиграть на поле боя.

Еще французский лидер увидел в глазах российского диктатора Владимира Путина "обиду на Запад", отметив, что он "всегда поддерживает прямой контакт" с ним, потому что "изоляция – это худшее для него".

Глава фракции СН Арахамия заявил, что Украина готова дать РФ гарантии безопасности, если та выполнит четыре условия, в том числе откажется от ядерного оружия.

Глава МИД Литвы Ландсбергис жестко отреагировал на попытки "вернуть бизнес с Россией" некоторых евролидеров.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что время подковерной дипломатии с Россией истекло, и ответил по "гарантиям для России".

Євген Пилипенко

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