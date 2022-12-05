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Макрон увидел в глазах Путина обиду на Запад: Он думает, что мы хотим уничтожить Россию

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 08:45
Макрон увидел в глазах Путина обиду на Запад: Он думает, что мы хотим уничтожить Россию - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин обижен на Запад и думает, что тот хочет уничтожить РФ. При этом Путин сам хочет восстановить империю. Об этом в интервью CBS News рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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"Вероятно, своего рода обиду (видел в глазах Путина. – Ред.). По отношению к последним десятилетиям и западному миру. Обида на США и ЕС чрезвычайно важна. И ощущение, что наша цель – уничтожить Россию. Я не верю, что это наша цель. Это никогда не было нашей целью во Франции", – сказал он.

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Макрон говорит, что "мы всегда уважали российский народ", имели с ним культурные и исторические связи.

"Но у него (Путина. – Ред.) было это чувство (обиды. – Ред.). И когда у нас была очень долгая беседа… было четкое понимание того, что российский народ – это великий народ с великой историей. И его цель и его, возможно, судьба заключалась в том, чтобы восстановить, вероятно, империю", – подытожил Макрон.  

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Марко Сировой
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