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Зеленский: Я в Киеве, оружие мы не сложим, не верьте фейкам – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 08:18
Зеленский: Я в Киеве, оружие мы не сложим, не верьте фейкам – видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский призвал не верить фейкам и заявил: Украина не сложит оружие, сам он находится в Киеве. Об этом он заявил в видеообращении, записанном у Офиса президента.

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По его словам, ночью появилось много фейков.

"Значит так, я здесь, никакого оружия мы не сложим, будем защищать нашу страну. Потому что наше оружие – наша правда. Наша правда – в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И это все мы будем защищать", – сказал он.  

Марк Сировой
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Владимир Зеленский война
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