Зеленский: Я в Киеве, оружие мы не сложим, не верьте фейкам – видео

Президент Владимир Зеленский призвал не верить фейкам и заявил: Украина не сложит оружие, сам он находится в Киеве. Об этом он заявил в видеообращении, записанном у Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, ночью появилось много фейков.

"Значит так, я здесь, никакого оружия мы не сложим, будем защищать нашу страну. Потому что наше оружие – наша правда. Наша правда – в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И это все мы будем защищать", – сказал он.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.