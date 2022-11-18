Зеленский: Еще до полномасштабного вторжения было полное ощущение, что это вопрос времени

Президент Владимир Зеленский заявил, что изначально мысль о полномасштабном вторжении России для многих украинцев была "шоком", однако "в какой-то момент", до 24 февраля 2022-го, уже было абсолютно понятно, что это вопрос времени. Об этом он сказал в сегодняшнем обращении к ирландским студентам.

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"Скажу вам откровенно, что в 2014 году, а правильнее сказать, после 2014-го, мы все изменили свое отношение (к угрозе полномасштабного вторжения. – Прим. ред.). Шаг за шагом", – сказал Зеленский.

По словам президента, некоторые в Украине были убеждены, что полномасштабное вторжение произойдет. Другие же, как отметил Зеленский, считали, что РФ не просто не пойдет на это, но и думать об этом не станет, "поэтому многие люди были удивлены, многие были шокированы".

"А потом так случилось, что в какой-то момент, еще до полномасштабного вторжения, было полное ощущение, что это вопрос времени", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ начала с подготовки собственного общества в информационном пространстве "к своей тирании", к идее об оккупации Украины и уничтожения украинской идентичности, "чтобы просто не было такого государства". Эта подготовка собственного общества, по словам Зеленского, длилась "много-много лет подряд".

Потом власти РФ начали оккупацию вместе с незаконной паспортизацией в Крыму, "а затем шаг за шагом входили в наше государство", сказал Зеленский. Он подчеркнул, что у РФ было политическое влияние на Украину, в том числе на Верховную Раду.

Глава МИД Кулеба рассказал, что впервые услышал предупреждение о полномасштабном вторжении от представителя Госдепа еще в сентябре 2021 года.

В июне 2022-го президент США Байден сказал, что зимой президент Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности большой войны, – тот ответил Байдену.

Секретарь СНБО Данилов заверил, что к тотальной войне России против Украины "готовились с первого дня, как вступили в свои должности", и власть "заранее отработала очень много вопросов" по обороне.

Оксана Житнюк

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