Лидер фракции партии Шольца заявил, что он в украинском "списке террористов". МИД опроверг

Министерство иностранных дел опровергло внесение лидера фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Рольфа Мютцениха в "список террористов" – украинское правительство не составляет подобных списков. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

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Как передает немецкое издание Welt, глава фракции партии канцлера Германии Олафа Шольца пожаловался на "дискриминацию" тех, кто, как и он сам, выступает за дипломатию в вопросе войны России против Украины. Он заявил, что Украина якобы внесла его в список террористов, потому что он выступал за прекращение огня. Мютцених также сказал, что ему поступали "угрозы", но не конкретизировал.

Николенко заявил, что украинское правительство не ведет список террористов.

"Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности", – отметил спикер МИД.

В июле Мютцених заявлял, что если Кремль будет готов к конструктивным переговорам с государствами Евросоюза, НАТО и Украиной, возможность таких переговоров нельзя исключать.

В Украине неоднократно резко реагировали на призывы некоторых западных политиков сесть за стол переговоров с РФ, так как это фактически "предложение" пойти на капитуляцию.

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Оксана Житнюк

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