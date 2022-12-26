Ночью 26 декабря российские города-спутники Саратов и Энгельс услышали два мощных взрыва, которые вместе со световой вспышкой зафиксировали веб-камеры. Видео с ними и комментарии выкладывают в местных пабликах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В пригороде Энгельса расположен аэродром стратегической авиации ВКС РФ.

Судя по таймлайну в ролике, два взрыва один за другим произошли в 01:35 ночи по киевскому времени.

Расстояние до источника взрыва, судя по времени после вспышки в ролике выше, примерно 7 км.

На одном из роликов слышно один глухой звук взрыва на фоне звука реактивного двигателя, после которого спустя 10 секунд слышно два более отчетливых и идущих подряд взрыва.

На видео с камер наблюдения до взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета.

В городах звучала воздушная тревога. Из роликов неясно, ее включили до "прилетов", или уже после них.

СПРАВКА. Саратов расположен на правом берегу Волги в 458 км от границы Украины (ее оккупированная восточная часть) и примерно в 700 км от свободной украинской территории. На другом берегу расположен городок-спутник Энгельс, обслуживающий . Саратов расположен на правом берегу Волги в 458 км от границы Украины (ее оккупированная восточная часть) и примерно в 700 км от свободной украинской территории. На другом берегу расположен городок-спутник Энгельс, обслуживающий одноименную авиабазу , с которой (среди прочих точек запуска) взлетают бомбардировщики , бьющие ракетами по Украине.

Первым из украинских ресурсов сообщение об Энгельсе появилось в 01:46 в Telegram-канале Николаевский Ванёк, связанном с украинскими военными и разведкой в частности: "Плохая погода над Энгельсом. Осадки".

Российские военные пропагандисты пишут о "новой попытке обстрела аэродрома стратегической авиации", причем "снаряд пытался сбросить на аэродром беспилотник". Как это принято в росСМИ, сообщение завершается утверждением, что "сработало ПВО".

Пока нет информации, что взорвалось, где и каковы повреждения. Подтвердить подлинность роликов пока невозможно.

Российский ресурс Baza пишет – "по предварительным данным есть пострадавшие".

Рано утром 5 декабря эти города уже просыпались от взрыва: тогда он произошел на аэродроме и повредил по меньшей мере два самолета. РФ утверждает, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.

Читайте также: Украина ударила по аэродромам в Энгельсе и под Рязанью беспилотниками "Стриж" – Politico

После того случая Россия рассредоточила стратегическую авиацию по разным аэродромам, заявили в украинских Воздушных силах.

Новость дополняется...

Днем 5 декабря, после атаки на аэродромы РФ, оккупанты совершили очередной массированный ракетный удар по Украине.

7 декабря источник FT об оружии ВСУ заявил: "Больше нет ограничений по дальности, поразим цели даже в Сибири".

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.