Ночью 26 декабря российские города-спутники Саратов и Энгельс услышали два мощных взрыва, которые вместе со световой вспышкой зафиксировали веб-камеры. Видео с ними и комментарии выкладывают в местных пабликах.
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В пригороде Энгельса расположен аэродром стратегической авиации ВКС РФ.
Судя по таймлайну в ролике, два взрыва один за другим произошли в 01:35 ночи по киевскому времени.
Расстояние до источника взрыва, судя по времени после вспышки в ролике выше, примерно 7 км.
На одном из роликов слышно один глухой звук взрыва на фоне звука реактивного двигателя, после которого спустя 10 секунд слышно два более отчетливых и идущих подряд взрыва.
На видео с камер наблюдения до взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета.
В городах звучала воздушная тревога. Из роликов неясно, ее включили до "прилетов", или уже после них.
Первым из украинских ресурсов сообщение об Энгельсе появилось в 01:46 в Telegram-канале Николаевский Ванёк, связанном с украинскими военными и разведкой в частности: "Плохая погода над Энгельсом. Осадки".
Российские военные пропагандисты пишут о "новой попытке обстрела аэродрома стратегической авиации", причем "снаряд пытался сбросить на аэродром беспилотник". Как это принято в росСМИ, сообщение завершается утверждением, что "сработало ПВО".
Пока нет информации, что взорвалось, где и каковы повреждения. Подтвердить подлинность роликов пока невозможно.
Российский ресурс Baza пишет – "по предварительным данным есть пострадавшие".
Рано утром 5 декабря эти города уже просыпались от взрыва: тогда он произошел на аэродроме и повредил по меньшей мере два самолета. РФ утверждает, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.
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После того случая Россия рассредоточила стратегическую авиацию по разным аэродромам, заявили в украинских Воздушных силах.
Новость дополняется...
- Днем 5 декабря, после атаки на аэродромы РФ, оккупанты совершили очередной массированный ракетный удар по Украине.
- 7 декабря источник FT об оружии ВСУ заявил: "Больше нет ограничений по дальности, поразим цели даже в Сибири".
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