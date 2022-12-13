Россия рассредоточила стратегическую авиацию по разным аэродромам – спикер Воздушных сил
13.12.2022, 09:23
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Россия рассредоточила стратегическую авиацию по разным аэродромам, к ракетным ударам нужно быть готовым всегда. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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"Авиация противника рассредоточена по разным аэродромам. Я имею в виду стратегическую авиацию. Тактическая авиация продолжает наносить удары на линии столкновения и в прифронтовых районах", – рассказал он.
По его словам, ситуация остается такой, как и была. К ракетным ударам России нужно быть готовыми всегда.
"Если они их (ракетные удары. – Ред.) запланировали, то будут их выполнять", – добавил Игнат.
- 5 декабря стратегическая авиация РФ была поражена на аэродромах в Энгельсе и под Рязанью.
- По данным Politico, стратегические аэродромы были атакованы модифицированными БПЛА советских времен "Стриж".
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