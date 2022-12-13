Россия рассредоточила стратегическую авиацию по разным аэродромам – спикер Воздушных сил

Россия рассредоточила стратегическую авиацию по разным аэродромам, к ракетным ударам нужно быть готовым всегда. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Авиация противника рассредоточена по разным аэродромам. Я имею в виду стратегическую авиацию. Тактическая авиация продолжает наносить удары на линии столкновения и в прифронтовых районах", – рассказал он.

По его словам, ситуация остается такой, как и была. К ракетным ударам России нужно быть готовыми всегда.

"Если они их (ракетные удары. – Ред.) запланировали, то будут их выполнять", – добавил Игнат.

5 декабря стратегическая авиация РФ была поражена на аэродромах в Энгельсе и под Рязанью.

По данным Politico, стратегические аэродромы были атакованы модифицированными БПЛА советских времен "Стриж".

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Марко Сировой

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