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Россия рассредоточила стратегическую авиацию по разным аэродромам – спикер Воздушных сил

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 09:23
Россия рассредоточила стратегическую авиацию по разным аэродромам – спикер Воздушных сил - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Россия рассредоточила стратегическую авиацию по разным аэродромам, к ракетным ударам нужно быть готовым всегда. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Авиация противника рассредоточена по разным аэродромам. Я имею в виду стратегическую авиацию. Тактическая авиация продолжает наносить удары на линии столкновения и в прифронтовых районах", – рассказал он.

По его словам, ситуация остается такой, как и была. К ракетным ударам России нужно быть готовыми всегда.

"Если они их (ракетные удары. – Ред.) запланировали, то будут их выполнять", – добавил Игнат.

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Марко Сировой
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