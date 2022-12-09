Украина ударила по аэродромам в Энгельсе и под Рязанью беспилотниками "Стриж" – Politico

Удары по российским аэродромам со стратегической авиацией были нанесены Украиной с помощью модифицированных беспилотников Ту-141. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух источников, знакомых с операцией.

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По словам источников, для атаки использовались разведывательные беспилотники Ту-141. Они остались у Украины с советских времен и были модифицированы.

Техника на борту БПЛА была украинского производства, говорят собеседники издания. Она не была предоставлена США или какой-либо другой западной страной.

По оценке Politico, модификация демонстрирует способность украинской оборонной промышленности к инновациям. Украине, возможно, придется продолжать использовать модифицированные БПЛА, а Москва теперь, вероятно, пытается отследить их.

"Ключевым фактором успеха был сюрприз. Россия просто не ожидала ничего подобного. Теперь они будут готовы", – сказал журналистам один из собеседников.

СПРАВКА. Ту-141 "Стриж" был разработан в 1970-х годах и производился на Харьковском авиазаводе. Этот крупный беспилотник (длина – 14,3 метра, размах крыльев – 3,88 м) способен развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.



Главред Defense Express Олег Катков . Ту-141 "Стриж" был разработан в 1970-х годах и производился на Харьковском авиазаводе. Этот крупный беспилотник (длина – 14,3 метра, размах крыльев – 3,88 м) способен развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.Главред Defense Express Олег Катков говорил LIGA.net , что они устарели по своему основному назначению, ведению разведки. Например, для записи кадров он использовал пленку, которую потом должны были проявлять разведчики. Сколько таких БПЛА есть у Украины – точно неизвестно.

Утром 5 декабря на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.

РФ утверждает, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.

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Марко Сировой

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