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Украина ударила по аэродромам в Энгельсе и под Рязанью беспилотниками "Стриж" – Politico

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 13:14
Украина ударила по аэродромам в Энгельсе и под Рязанью беспилотниками
Ту-141 "Стриж" (скриншот видео)

Удары по российским аэродромам со стратегической авиацией были нанесены Украиной с помощью модифицированных беспилотников Ту-141. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух источников, знакомых с операцией.

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По словам источников, для атаки использовались разведывательные беспилотники Ту-141. Они остались у Украины с советских времен и были модифицированы.

Техника на борту БПЛА была украинского производства, говорят собеседники издания. Она не была предоставлена США или какой-либо другой западной страной.

По оценке Politico, модификация демонстрирует способность украинской оборонной промышленности к инновациям. Украине, возможно, придется продолжать использовать модифицированные БПЛА, а Москва теперь, вероятно, пытается отследить их.

"Ключевым фактором успеха был сюрприз. Россия просто не ожидала ничего подобного. Теперь они будут готовы", – сказал журналистам один из собеседников.

СПРАВКА. Ту-141 "Стриж" был разработан в 1970-х годах и производился на Харьковском авиазаводе. Этот крупный беспилотник (длина – 14,3 метра, размах крыльев – 3,88 м) способен развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.

Главред Defense Express Олег Катков говорил LIGA.net, что они устарели по своему основному назначению, ведению разведки. Например, для записи кадров он использовал пленку, которую потом должны были проявлять разведчики. Сколько таких БПЛА есть у Украины – точно неизвестно.
  • Утром 5 декабря на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.
  • РФ утверждает, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.

Читайте также: Взрыв на аэродроме в Энгельсе показывает деградацию военной инфраструктуры РФ — разведка

Марко Сировой
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ВСУ война БПЛА беспилотник аэродром вкс рф Рязань энгельс дягилево стриж ту-141
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