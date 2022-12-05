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РФ признала взрывы на авиабазах. Погибли трое военных, у самолетов "повреждена обшивка"

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 19:34
РФ признала взрывы на авиабазах. Погибли трое военных, у самолетов
Фото: Википедия

Министерство обороны России признало, что на военных аэродромах в Энгельсе и Рязани в сотнях километрах от линии фронта утром 5 декабря произошли взрывы.

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В заявлении российского министерства говорится, что удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами советского производства, якобы запущенными Украиной.

Утверждается, что они были сбиты средствами противовоздушной обороны, но в результате падения обломков и взрыва на земле погибли трое военных техников, еще четверо были госпитализированы. Также взрыв "повредил обшивку корпуса" двух самолетов, утверждает министерство обороны РФ.

На военных российских аэродромах в Энгельсе и Рязани базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, которые Россия использует для обстрелов Украины.

Спутниковые снимки, опубликованные в Twitter компании Maxar Technologies, свидетельствуют о том, что накануне взрывов там находились несколько десятков самолетов – в основном Ту-95 и Ту-60.

Читайте также: Взрывы в Энгельсе и Рязани: как ударили в сердце авиации России – и чего ждать от Кремля

Андрій Водяний
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война Рязань энгельс
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