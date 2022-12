РФ признала взрывы на авиабазах. Погибли трое военных, у самолетов "повреждена обшивка"

Министерство обороны России признало, что на военных аэродромах в Энгельсе и Рязани в сотнях километрах от линии фронта утром 5 декабря произошли взрывы.

В заявлении российского министерства говорится, что удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами советского производства, якобы запущенными Украиной.

Утверждается, что они были сбиты средствами противовоздушной обороны, но в результате падения обломков и взрыва на земле погибли трое военных техников, еще четверо были госпитализированы. Также взрыв "повредил обшивку корпуса" двух самолетов, утверждает министерство обороны РФ.

На военных российских аэродромах в Энгельсе и Рязани базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, которые Россия использует для обстрелов Украины.

Спутниковые снимки, опубликованные в Twitter компании Maxar Technologies, свидетельствуют о том, что накануне взрывов там находились несколько десятков самолетов – в основном Ту-95 и Ту-60.

Satellite imagery from Dec 3 & 4, 2022, of Engels air base, #Russia (before reports of explosions at the base), showing recent military activity at & near the airfield which houses a heavy bomber aviation unit, primarily comprised of Tu-95 (Bear) & Tu-60 (Blackjack) bombers. pic.twitter.com/6MvyY8R14N