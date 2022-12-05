Россия запустила ракеты по Украине

5 декабря страна-террорист Россия предпринимает очередную попытку обрушить массированныи ракетными ударами энергосистему Украины. Цель этого военного преступления – оставить украинцев зимой без электричества, отопления, воды и других услуг, спровоцировать этим массовые протесты и тем самым принудить президента Владимира Зеленского и его правительство к капитуляции.

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В 12:46 тревога с востока начала распространяться по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, и к 13:16 "накрыла" почти всю материковую территорию, кроме запада.

Главы ОВА пишут о ракетной опасности и просят пройти в безопасные места.

13:21. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытия. Его руководитель Ермак пишет – "Тревогу не игнорируйте, отобьемся".

13:25. Начальник Одесской области Марченко написал: "Враг совершил пуски ракет".

13:37. Западные области пока "чистые", без тревоги.

13:39. Ермак: "ПВО, работайте, ребята, лучше".

13:42. Звуки взрывов в Полтавской области (наш источник). Работает ПВО.

13:43. Вся Украина, кроме Крыма, "красная".

13:44. Гремит в Харькове (наш источник).

13:51. Суспільне пишет о звуках взрывов в Кременчуге.

13:53. Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат в эфире национального телемарафона предупредил, что может быть несколько "волн" запусков ракет.

13:54. "В небе над Украиной много ракет", – пишет глава Винницкой ОВА Борзов.

13:57. В сети писали о звуках взрывов в Днепропетровской области. Два наших источника не слышали (либо были в другой части области).

14:00. Глава Днепропетровского облсовета Лукашук напоминает основы: "Не обсуждаем ничего в соцсетях, не публикуем фото, видео, не распространяем недостоверные данные".

14:02. Звуки взрывов в Запорожье (наш источник). Природа неизвестна – то ли ПВО, то ли прилет, то ли еще что.

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Євген Пилипенко

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