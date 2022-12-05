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Утром прогремели взрывы на авиабазах ВКС России. У Зеленского пишут – "земля круглая"

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 12:14
Утром прогремели взрывы на авиабазах ВКС России. У Зеленского пишут –
Михаил Подоляк (фото — Instagram чиновника)

В Офисе президента вскоре после сообщений из РФ об утренних взрывах на российских авиабазах под Саратовым и Рязанью посоветовали Кремлю "изучать астрономию, а не слушать придворных астрологов". Об этом написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

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По его словам, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

"Земля круглая. Это открыл еще Галилей", – добавил он.

Украинское военно-политическое руководство не комментирует возможные спецоперации ВСУ и других составляющих Сил обороны, максимум – ограничивается намеками.

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Пропагандисты страны-террориста РФ с утра массово распространяют сообщения в духе "украинские террористы наносят удары по аэродромам российской дальней авиации, использующейся для нанесения ударов по объектам энергосистемы Украины".

Удары по критической гражданской инфраструктуре – это военные преступления, которые укладываются в российскую стратегию геноцида украинского народа.

Євген Пилипенко
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