Резников: Россия нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине. 97% целей – гражданские

Армия России нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине, сообщил в Tiwtter министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, 97% из 16 000 ракетных атак были нацелены против гражданских целей.

Вероятно, для этой оценки также учитывались атаки из реактивной артиллерии, ведь ранее Резников публиковал данные об 11 000 ракет, которые были в арсенале РФ до 24 февраля.

На опубликованной Резниковым инфографике указано, что 12 300 атак были нацелены на населенные пункты, 1900 – на дома, 500 – военные объекты, 250+ – транспортную инфраструктуру, 220 – энергетическую, 800 – на другие цели.

"Мы боремся против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", – подытожил министр.

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После падения ракет в Польше Германия предложила Варшаве разместить принадлежащие ФРГ американские комплексы ПВО Patriot на ее границах.

Польша предлагает передать эти системы Украине. Германия пока кивает на НАТО. США не отреагировали.

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Марко Сировой

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