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Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 12:57
Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России - Фото
"Искандер" (фото - ЕРА)

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России. Согласно его данным, у РФ осталось 119 ракет "земля-земля" "Искандер".

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Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России

Согласно обнародованным данным, в РФ осталось ракет "земля-земля":

- "Искандер" – 119,

- "3М55 Оникс" – 347,

- С-300 – 6 980.

Ракет морского базирования "Калибр" – 229.

Ракет воздушного базирования:

- Х-101 – 132,

- Х-555 – 150

- Х-22/32 – 120

- Х-35 – 356

- Х-47М2 "Кинжал" – 43

Резников перечислил четыре врага российского ракетного арсенала:

- блестящие украинские войска ПВО;
- бездарные российские ракетные войска;
- санкции;
– время.

"Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!" – написал министр.

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Вадим Ребрина
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Алексей Резников Кинжал ракета калибр искандер
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