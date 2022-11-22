Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России
Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России. Согласно его данным, у РФ осталось 119 ракет "земля-земля" "Искандер".
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Согласно обнародованным данным, в РФ осталось ракет "земля-земля":
- "Искандер" – 119,
- "3М55 Оникс" – 347,
- С-300 – 6 980.
Ракет морского базирования "Калибр" – 229.
Ракет воздушного базирования:
- Х-101 – 132,
- Х-555 – 150
- Х-22/32 – 120
- Х-35 – 356
- Х-47М2 "Кинжал" – 43
Резников перечислил четыре врага российского ракетного арсенала:
- блестящие украинские войска ПВО;
- бездарные российские ракетные войска;
- санкции;
– время.
"Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!" – написал министр.
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