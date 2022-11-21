Россия использует 100 беларуских ракет С-300 не для массированного удара – Воздушные силы

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины подтвердили передачу Беларусью России 100 ракет С-300, но не считают, что с их помощью российские оккупанты готовятся в ближайшие дни нанести массированный ракетный удар по Украине. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат пояснил, что Россия использует зенитные ракеты С-300 для постоянного террора против мирного населения.

Эти ракеты предназначены для поражения воздушных целей, их боевая часть наполнена тысячами маленьких поражающих элементов для разрушения фюзеляжа самолета. Россия бьет ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре, и все эти поражающие элементы летят по гражданскому населению.

"Такие ракеты Беларусь передает России", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, эта передача не означает, что Россия готовится в массированному обстрелу в ближайшие дни.

"Мы говорим о массированных обстрелах, если это массированный обстрел с самолетов стратегической авиации, "Калибрами" или "Искандерами". Это ракеты, которыми они бьют по критической инфраструктуре", – пояснил Игнат.

15 ноября Россия ударила множеством ракет по Украине, около 70% из них сбила ПВО.

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Наталія Медведєва

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