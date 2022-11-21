UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия использует 100 беларуских ракет С-300 не для массированного удара – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 13:16
Россия использует 100 беларуских ракет С-300 не для массированного удара – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины подтвердили передачу Беларусью России 100 ракет С-300, но не считают, что с их помощью российские оккупанты готовятся в ближайшие дни нанести массированный ракетный удар по Украине. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Игнат пояснил, что Россия использует зенитные ракеты С-300 для постоянного террора против мирного населения.

Эти ракеты предназначены для поражения воздушных целей, их боевая часть наполнена тысячами маленьких поражающих элементов для разрушения фюзеляжа самолета. Россия бьет ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре, и все эти поражающие элементы летят по гражданскому населению.

"Такие ракеты Беларусь передает России", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, эта передача не означает, что Россия готовится в массированному обстрелу в ближайшие дни.

"Мы говорим о массированных обстрелах, если это массированный обстрел с самолетов стратегической авиации, "Калибрами" или "Искандерами". Это ракеты, которыми они бьют по критической инфраструктуре", – пояснил Игнат.

Читайте также: Лукашенко хочет производить реактивные снаряды, направляет делегацию в Иран – ГУР

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар С-300 воздушные силы Юрий Игнат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 